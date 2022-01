Tallinna Sadam sekkub võidujooksu meretuuleparkide teenindusrahale

Kõigi praegu Läänemerele kavandatavate uute meretuuleparkide maksumus on kokku hinnanguliselt 100 miljardit eurot. Avamerel ehitamine on kulukas tegevus ning suur osa investeeringust läheb laevade, eritehnika ja sadamate teenustele. Tallinna Sadama juhatuse liige ja kommertsjuht Margus Vihman kinnitas, et Tallinna Sadamal on kindel plaan selle tulu jagamisel osaleda, ning pakkus Läänemere idaosa tuuleparkide teenindussadamaks välja Paldiski lõunasadama. Selleks on Tallinna Sadamal plaanis ehitada Paldiskisse uus 300 meetri pikkune suure kandevõimega kai, mille ääres oleks sügavus 14 meetrit.