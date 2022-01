Euroliit kavatseb blokeerida Daewoo ja Hyundai LNG-tankeritootmiste ühendamise

Euroopa Liidu (EL) ametnikud valmistuvad blokeerima Lõuna-Korea laevaehitajate Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) ja Hyundai Heavy Industries (HHI) ühinemist. Kavandatava tehingu väärtus on 2 miljardit dollarit, kirjutas Financial Times.

See on esimene kord pärast 2019. aastat, kui Brüssel otsustab ettevõtete ühinemist keelata. Ka DSME ja HHI kavandatavast partnerlusest teatati esmakordselt 2019. aastal, tookord nõudis Brüssel ettevõtetelt lahendusi konkurentsi säilimise tagamiseks, lisati raportis. Ajalehe teatel peatatakse kahe maailma suurima laevaehitaja ühinemine konkurentsi kahjustamise ohu tõttu. Lõplik otsus tehakse tõenäoliselt teatavaks sel nädalal, ütlesiid kolm asjaga kursis olevat inimest.

Euroopa Komisjon (EK) keeldus kommentaaridest. Singapuri, Hiina ja Kasahstani reguleerivad asutused on ühinemise heaks kiitnud, kuid selle jõustumiseks on vaja EL-i, Lõuna-Korea ja Jaapani heakskiitu.

Kaks ühineda soovivat Lõuna-Korea laevaehitajat on tuntud kui veeldatud maagaasi (LNG) tankerite tootjad. ELi ametnik ütles, et ühinemise blokeerimine aitab kaitsta Euroopa tarbijaid LNG kõrgemate hindade eest.



EK algatas 2019. aasta detsembris kavandatava DSME ja HHI ühinemise kohta põhjaliku uurimise ELi ühinemismääruse alusel. Komisjoni hinnangul vähendab ühinemine konkurentsi erinevatel kaubalaevaehituse turgudel üle maailma. 2020. aasta detsembris andis Hiina konkurentsiamet sanktsiooni DSME ja HHI laevaehitusüksuse Korea Shipbuilding and Offshore Engineering (KSOE) ühinemisele.