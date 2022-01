Kõrged veotariifid hoiavad maailmameredel liikvel keskkonnaohtlikke vanu laevu

Et uuemate suurte laevade veomahud on välja müüdud, tuuakse jälle liinile ka väiksemaid konteinerilaevu, mille kütusekulu kaubaühiku kohta on suurem, kirjutab logistikaportaal Loadstar.

Laevaomanikud, kes püüdsid viis aastat tagasi saada eaka ja kütusega priiskava Panamax-klassi laeva eest 4000 dollarit päevas, võivad nüüd prahtida sama laeva kolmeks kuni viieks aastaks fikseeritud päevarendiga, mis ületab 50 000 dollarit. Vananeva 5000 TEU (20-jalase merekonteineri tinglik ühik) mahutavusega Panamaxi müügihind võib hetkel olla vähemalt viis korda suurem kui 12 miljoni dollari suurune vanaraua väärtus.

2016. aasta teisel poolel ja 2017. aasta alguses saadeti umbes 50 Panamax-laeva India laevaromulatesse vanarauaks – sealhulgas ka kõigi aegade noorimana kõigest seitsmeaastasena lammutatud 4250 TEU mahutavusega Hammonia Grenada, mille Bangladeshi laevalammutajad ostsid 5,5 miljoni dollari eest. Nüüd moodustavad 20-aastased või vanemad konteinerilaevad merendusanalüütikaettevõtte Alphaliner andmetel 8,3 protsenti ülemaailmsest konteinerilaevastiku võimsusest ehk 2,1 miljonit TEU.

Konteinerilaevade väärtus turul on viimase 18 kuu jooksul hüppeliselt tõusnud ning hinnatõusu veavad suured laevandusgigandid MSC ja CMA CGM, kes on tõusnud hindade ja kasvavate veomahtude tingimustes nõus soetama ükskõik missuguseid laevu. Sealjuures ei ole takistuseks laevade vanus ega kõrge kütusekulu. Kõrgendatud veotariifide kõrval on suurenenud kütusekulu mõju veohinnale tühine. VesselsValue andmetel on 268 MSC omanduses oleva laeva keskmine vanus nüüdseks tõusnud 17 aastani, kusjuures paljud hiljutised ostud on üle 20 aasta vanad.

Laevaturul on firma omandanud kuulsuse kui ostja, kes on valmis napsama peaaegu iga turule tuleva laeva, olenemata vanusest. Alates 2020. aasta augustist on firma omandanud üle 130 laeva kogumahutavusega üle 500 000 TEU. Peamiselt kasutatud laevade ostmisega saavutatud hüppeline tonnaaži kasv 4,3 miljoni TEU-ni on viinud MSC suuremaks ka senisest turuliidrist, Norra laevandushiiglasest Maerskist.

Vanem laevastik võib aga vedajale väljakutseks osutuda alates järgmise aasta 1. jaanuarist, mil hakkavad kehtima rahvusvahelise merendusorganisatsiooni IMO karmimad eeskirjad laevade energiaefektiivsusele ja süsinikuemissioonile. Et vanemad laevad nõuetele vastaksid, vajavad need kulukaid ümberehitusi või peavad reostuse vähendamiseks oluliselt langetama sõidukiirust.

Alphaliner teatas, et mõned vanemate laevade omanikud pingutavad uute kütusesäästlikkuse eesmärkide täitmise nimel ja märis, et vaatamata hetkelisele buumile võivad vanemad laevad paari aasta perspektiivis olla siiski teel lammutusse, kui nõudlus väheneb ja meredele jõuavad 2023. Aastaks valmima planeeritud uued laevad.