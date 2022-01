Soome maksumaksja lisaraha võib päästa maailma suurima kruiisilaeva

Soome riiklik erirahastusühing Finnvera on juba andnud eelmisel nädalal pankrotistunud Saksamaa laevatehasele Werften 365 euro ulatuses laene, et ettevõte saaks tasuda Soome ettevõtetelt tellitud alltöövõtu eest. Kokku on tehas tellinud Soome ettevõtetelt laevaehitusega seotud töid 500 miljoni euro ulatuses.

Kui Werften tõesti pankrotti läheb, jääb suur osa neist arvetest Soome maksumaksja maksta, kirjutab Yle. Seetõttu on Finnvera alustanud läbirääkimisi, et selgitada välja, kui palju tuleks maailma suurimaks kavandatud kruiisilaeva lõpuni ehitamiseks ettevõttele veel raha juurde laenata, et saada laeva müügist tagasi ka varem antud laenud.

Werfteni ellingus töös olev kruiisilaev pidi tulema uhke: 342 meetri pikkune Global Dream mahutab maksimaalselt 9500 reisijat. Algselt oli 2016. aastal Hong Kongi ettevõtte Gentig omandusse läinud laevatehasel plaanis ehitada koguni kaks samasugust laeva. Töösse läks siiski vaid üks ning koroonapandeemia tõttu ristluslaevade majandusharu tabanud tagasilöökide tõttu jäi seegi lõpuni ehitamata. Kui tööd nüüd peatuvad, on suure küsimärgi all, kas alus üldse kunagi valmis saab.

Finnvera juht Jussi Haarasilta ütles Yle'le, et praegu teadaoleva info kohaselt on pankrot küllaltki tõenäoline ja raske on öelda, kas seda õnnestuks vältida. Küsimus on, mis saab edasi. Kui laev pärast pankrotti siiski lõpuni ehitatakse, võib õnnestuda see hea hinnaga müüa ning võlausaldajatele suurem osa rahast tagasi maksta. See eeldab, et kontrolli laeva ehituse üle võtavad rahastajad, kes peavad siis tööde lõpetamiseks omalt poolt ka lisarahastuse tagama.

Ettevõtte suurimad võlausaldajad on BNP Paribas, Citibank, Crédit Agricole, Credit Suisse, DNB ja KfW IPEX. Üks laenud käendajaid on ka Saksa ekspordiagentuur Euler Hermes. Projekti kogumaht oli 2019. aastal kavandatuna 2,5 miljardit eurot.