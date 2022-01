USA jõe- ja rannikumere kruiisioperaator tellib 12 uut hübriidajamiga laeva

«Projekt Blue sai alguse väljakutsest disainida Uus-Inglismaa sadamate jaoks piisavalt väike ja Alaska Inside Passage'i jaoks piisavalt stabiilne laev, mille süvis oleks Atlandi rannikusisese veetee jaoks küllalt madal. Need alused võivad sõita peaaegu kõikjal ja kuna neid on 12, hakatakse neid kasutama üle kogu USA,» ütles American Cruise Linesi president ja tegevjuht Charles B. Robertson. Projekti kaks esimest laeva, mis on juba ehitamisel, kannavad nimesid American Eagle ja American Glory - ettevõtte kahe esimese väikese USA-s ehitatud laeva nimekaimud. Nende esmareisid on kavas 2023. aastal USA idaranniku marsruutidel. Laevadel on 56 kajutit, peaaegu kõigil neist on privaatsed rõdud, kajutite hulgas on suured tavakajutid, aga ka sviidid ja ühekohalised kajutid. Laeva vööris on vaatlus- ja istumisalad nii laevas sees kui ka avatud välitekil ning avar 270-kraadise vaatega salong. Ahtris on seiklustekk, mis on varustatud kajakkide, väikse mootorpaadi ja muu spordivarustusega, mille valik oleneb ristlusreisi teekonnast.