Aerupaadil Atlandi ookeani ületamist üritanud prantsuse seikleja hukkus

Seikleja asus Portugali lõunaosast Sagres'st teele 1. jaanuaril ning võttis suuna Assoori saartele. Viimane sõnum temalt pärineb kolmapäevast, kui mees postitas oma sotsiaalmeedialehele, et tugevad tuuled on ta kursilt kõrvale kallutanud ning tema teekond läheb seetõttu 560 meremiili võrra pikemaks. Samuti olevat tal probleeme päiksepaneelidega, mis paadile elektrit andsid. Siiski lõpetas ta viimase postituse optimistlikult: «Võite olla kindel, et ma ei ole ohus». Ta lootis tehnilised probleemid lahendada Assooridel Ponta Delgadas.