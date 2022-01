Järjest enam Euroopa toasoojast tuuakse laevadega Aasiast

Läbimõtlemata rohepöördeotsuste tõttu Euroopat tabanud energiapuudus on viinud veeldatud maagaasi LNG hinnad nii kõrgeks, et Hiina ettevõtetele on osutunud kasulikuks müüa kord juba hangitud ja laevadega Hiinasse veetud LNG uuesti Euroopasse, kirjutas Bloomberg. Rohepöördena kavandatud muudatuste tagajärjel saastavad Hiinast tankeritega Euroopasse veetavad USA ja teiste gaasitarnijate juba Hiinasse veetud gaasikogused keskkonda varasemast veelgi rohkem.