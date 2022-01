Europol tabas varastatud purjekatel migrante Itaaliasse toonud smugeldajad

Europol vahistas eelmisel nädalal kolmes riigis üheaegselt läbi viidud politseioperatsiooni käigus kokku 29 isikut, keda kahtlustatakse tuhandete ebaseaduslike piiriületajate Euroopasse toimetamises. Kreeka politsei andmetel on kurjategijad selle tegevusega saanud sadade miljonite eurode ulatuses illegaalset tulu ning kokku oli rühmitusega seotud ligi 80 inimest, vahendas Reuters.

Kuigi ÜRO põgenikeagentuuri info kohaselt kulgeb peamine rändetee Türgist Euroopa liitu läbi Kreeka saarte, on alates 2020. aastast täheldatud Türgist meritsi Itaaliasse suunduva rände kasvu. Ka hiljuti vahistatud kuritegelik võrgustik tekkis 2020. aastal ning tegutses peamiselt Türgis, Kreekas, Albaanias ja Itaalias.

Põgenikevoo surve Türgist Euroopa Liidu poole reisimiseks on jätkuvalt tugev ning kurjategijatele tähendab see soodstat teenistust. Ühe inimese üleveo eest küsitakse kuni viis tuhat eurot ning maksimaalselt paarikümnele reisijale ette nähtud purjekatele paigutatakse kuni sada inimest korraga.

Selle uue ja vähemtuntud rändetee kaudu arvatakse olevat Euroopasse jõudnud tuhandeid migrante, kuid paljud on teekonnal ka hukkunud Ainuüksi eelmisel kuul leiti piirkonnas 30 piiriületamiskatsel uppunud põgenikku ning viimasel ajal Kreeka vetest leitud kolme sarnase saatusega laevavrakki võib kümneid inimesi olla merel kadunuks jäänud.

Varastatud ning võltsitud lippude all seilavaid jahtlaevu on põgenikeveoks kasutatud ka varem, kuna mereturiste liigub piirkonnas rohkesti ning purjekad ei jää kontrollijatele nii kergesti silma kui põgenikke täis kummipaadid.



Hiljuti tabatud rühmituse liikmed varastasid inimkaubanduseks kasutatud alused Kreeka saarte ja ranniku, aga ka teistest Vahemere idaosa sadamatest ning neid palgati juhtima peamiselt ukrainlastest jahtkaptenid. Jahtide varastamine populaarse purjeturismipiirkonna sadamatest on kurjategijatele suhteliselt lihtne. Mõnikord seisab ühes napi töötatajaskonnaga sadamas tuhandeid aluseid ning valvurid ja turvasüsteemid ei suuda kõikide nendega toimuvat tegevust jälgida. Kuna paljude laevade Lääne-Euroopa riikides elavad omanikud ei käi oma jahtide juures kuude kaupa, võib vargus sageli pikaks ajaks avastamata jääda.



Sageli hüljati varastatud alus pärast migrantidega Euroopasse jõudmist või purunesid laevad karidel ja rannal, kui nendega püüti inimesed kaldale viia selleks mitte ette nähtud kohtades.