Venemaa korraldas Barentsi merel mereväe manöövrid Arktika laevatee kaitseks

Venemaa kaitseministeeriumi avaldatud videolt on näha, kuidas sõjalaevad arktilistel vetel manööverdavad. Sõjalaevad jõudsid Barentsi merele kolmapäeval ning Venemaa kinnitusel on tegemist õppusega Hiinast Euroopasse kulgeva Arktika laevatee kaitsmise õppusega, teatas Reuters.

Eelmisel nädalal teatas Moskva, et Venemaa viib mereväeõppusi läbi kõigil riigiga külgnevatel meredel, sealhulgas Vahemerel, Põhjamerel, Ohhoota merel, Atlandi ookeani kirdeosas ning Vaiksel ookeanil.

Arktika õppusel osaleb 30 sõjalaeva, 20 õhusõidukit ja 1200 sõjaväelast ning nende ülesandeks on harjutada lahinguvalmidust põhja meretee kaitseks.

Venemaa on Põhja-Jäämere veetee avamiseks palju investeerinud ning loodab, et tänu Arktika soojenemisele saab sellest uus ja Suessi kanali kaudu kulgevast marsruudist odavam meretee Hiinast Euroopasse. Talvel ei ole see veetee jäätumise tõttu siiski kasutatav ning ka eelmisel aastal jäid veeteed katseliselt läbida proovinud laevad jäässe kinni.