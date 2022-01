Hiiumaa otsib miljoni euroga Kalana sadama ümberehitajat

Hiiumaa läänetipus asuvasse Kalana sadamasse on hetkel veesõidukitega sisenemine raskendatud ning riskantne. Vana Kalana kalasadama kõrvale hakati paarikümne aasta eest rajama külalissadamat, kuid töö jäi rahapuudusel pooleli. Nüüdseks on Kalana külalissadama omandanud sihtasutus Hiiumaa Sadamad ning sadama korrastamiseks on saadud positiivne rahastusotsus Interregi Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist.