Mereakadeemia hakkas õpetama laevade dünaamilist positsioneerimist

Dünaamilist positsioneerimist (DP) on kõnekeeles nimetatud ka GPS-ankruks ning see tähendab, et alust hoitakse ühel kohal paigas laeva käiturite ja põtkurite abil ning info selle kohta, kus laev täpselt peab paiknema, saadakse satelliitnavigatsioonisüsteemist (GPS). Selliste süsteemide kasutamiseks peab laevajuht olema läbinud spetsiaalse kursuse, mille läbimiseks pidid laevajuhi seni minema Lätti, Soome või kaugemale.