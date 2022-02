Aegna laevaliini hakkab alates maikuust teenindama uus kiirkatamaraan

Laeval on küttega soe või suvel ka konditsioneeritud salong, liikumispuudega inimestele kaldteed ning laiemad uksed, samuti inva-WC, mis vastab ELi kohalike rannasõitude nõuetele. Vajadusel on võimalik võtta pardale kolm tuhat kilogrammi kaupu, mille tarbeks on eraldi lastiruum. Planeeritav reisi aeg Patarei sadama ja Aegna sadama vahel on 30 minutit.