Aegna laevaliinil hakkab maikuust sõitma uus kiirkatamaraan

Tallinna transpordiameti taristu juhtivspetsialist Toomas Tõnisson kinnitas, et Aegna laevaliini konkursi võitis Spinnaker ning 1. maist alustab sel liinil kiire katamaraan-tüüpi laev, mille pikkus on 29 meetrit, laius 8 meetrit ja suurim süvis 1,5 meetrit.

Laev võtab pardale 90 reisijat ja kuni 20 jalgratast, lisas Tõnisson. Planeeritav reisi aeg Patarei sadama ja Aegna sadama vahel on 30 minutit.

Laeval on küttega soe või suvel ka konditsioneeritud salong, liikumispuudega inimestele kaldteed ning laiemad uksed, samuti inva-WC. Vajadusel saab võtta pardale 3000 kilogrammi kaupu, mille tarbeks on eraldi lastiruum.

Spinnakeri juht Kaspar Eisel ütles, et kuna piletihinna määrab linnavalitsus, jääb hinnatase ilmselt samale tasemele nagu eelmisel aastal. «Laev on praegu Norras, hakkab Eesti poole liikuma. Laev on heas korras ja ümberehitusi ei vaja, ainult eestikeelsed sildid tuleb üles panna,» kommenteeris Eisel.