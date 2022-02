Kriis ristlusäris: laevad valmivad, aga pole, kuhu sõita

Eriti keerulises olukorras on ristluslaevafirmad, kes jõudsid enne koroonakriisi algust kümnete uute superlaevade ehitamist alustada. Laevaehitus on kulukas ja pikaajaline protsess, milles osaleb sadu firmasid ja mida finantseeritakse keerukate konsortsiumide kaudu. Tööliste haigestumiste ja karantiinide tõttu on tehased sunnitud töötama vähendatud koormusega, häired tarneahelates on aeglustanud materjalide ja seadmete kohaletoimetamist.