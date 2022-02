Jeff Bezos laseb oma laeva merele viimiseks lammutada Rotterdami silla

Hollandis valmiv Jeff Bezose uus superjaht on varsti klaar merele minema, kuid selle toimetamiseks laevatehasest ookeanile on ees üks väike takistus - Rotterdami tõstetav Koningshaveni sild ei avane 40-meetrise mastiga luksuspurjeka jaoks piisavalt kõrgeks. Seepärast on Bezos teatanud, et laseb oma purjeka merele viimise ajaks silla ajutiselt lahti monteerida, kattes ise sellega kaasnevad kulud, teatas Guardian.