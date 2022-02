EL meremajandusorganisatsioonid taotlevad väikesadamate käibemaksu vähendamist

ICOMIA külalissadamate komitee juhi Martinho Fortunato sõnul on külalis- ja väikesadamad tõestanud, et kohaliku ettevõtluse ja turismi jaoks on sadam tõeliseks arengumootoriks. «Sadamad ei ole ainult külalisaluste peatuspaik, nende ümber moodustub terve ettevõtlusklaster. Külalissadam ise on vaatamisväärsus, mis muutub teenuste ja tegevuste keskuseks ning pakub infrastruktuuri erinevatele merega seotud turismi- ja sporditegevustele,» selgitas Fortunato, miks ICOMIA otsustas taotleda sadamate käibemaksumäära alandamist hotellidega samale tasemele. Erinevates Euroopa riikides on see määr 10-18 protsenti.