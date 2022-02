Uus pidur avamereenergeetikas - ehituslaevad ei küündi tuulikute kõrgusele

Tuulegeneraatorite võimsus on jõudsalt kasvanud. Kui 2010. aastal oli nende keskmine võimsus kolm megavatti (MW) siis 2021. aastal jõuti 10 MW tuulikute paigaldamiseni. Seni paigaldatud tuulikutest on üle kaheksa MW võimsusega vaid kolm protsenti, kuid aastaks 2030 ennustab Rystad nende hulga kasvamist 53 protsendini.

Uue põlvkonna tuulikute paigaldamiseks on vaja laevu juurde ehitada ning need peavad olema senistest oluliselt suuremad. Kuna tuuleparkide rajamise võidujooksuga on liitunud ka Hiina, ei piisa analüütikute sõnul täna maailmas olemasolevast 11 paigalduslaevast ning aastaks 2030 peab neid olema vähemalt 79. Tänastest laevadest suudavad vaid üksikud kohale panna suuremaid tuulikuid kui üheksa MW, kuid uued pargid kavandatakse kõik just suuremate generaatoritega. Hetkel suurimate planeeritud tuulegeneraatorite ehk võimsusega 14 ja rohkem MW paigaldamiseks täna sobivaid laevu ei ole.