Minister: Island lõpetab 2024. aastal vaalapüügi

«Vaalapüügi lubamiseks pärast 2024. aastat on vähe põhjendusi,» kirjutas minister ajalehes Morgunbladid, märkides, et sel ajal lõpevad praegu kehtivad kvoodid.

«On vähe tõendeid selle kohta, et see tegevus on majanduslikult kasulik,» ütles Svavarsdóttir.