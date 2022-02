6 päeva päästeparves ulpinud kanadalase elu päästis personaalne päästemajakas

Kanada soolopurjetaja Dan Cavers lahkus oma 38-jalasel purjekal Starlight II 2. detsembril Puerto Velerost Kolumbias ning võttis suuna Puerto Ricole. Enne väljumist teatas purjetaja, et laeval on generaatoriga probleeme, kuid lootis siiski 5 päevaga sihtkohta jõuda. Järgmisel päeval tabas purjekat aga täielik blackout ehk elektrikatkestus ning laeva navigatsiooniseadmed lakkasid töötamast. Cavers lootis purjede jõul ning kompassi abil navigeerides siiski kaldale jõuda ning seilas kuus ööpäeva ilma elektrita.

Merevarustus OÜ tootejuht Kristo Herzmann kommenteeris, et satellidi kaudu hädaabisignaale edastavad seadmed PLB ja EPIRB peaksid olema iga pikemaid sõite tegeva veesõiduki varustuses.

«Eriti üksinda seilates ja rasketes ilmaoludes on oluline, et hädaolukorras oleks võimalik saata automaatne hädasignaal koos asukoha koordinaatidega,» märkis Herzmann. Autonoomsed akuga personaalsed päästemajakad PLB (personal locator beacon) on mõeldud isiku riietuse küljes kandmiseks ning nende signaal levib ka siis, kui õnnetus juhtub muude sidevõrkude levialast väljaspool või satelliittelefon enam ei tööta.



Laeva automaatne päästemajakas EPIRB (emergency position indicating radio beacon) on seotud laevaga ning see eraldub laevast ja käivitub, kui laev vee alla vajub. EPIRB-i saab saab aktiveerida ka käsitsi ning sarnaselt PLB-ga saadab seade hädaabisignaali koos oma asukohaga satelliitside kaudu.