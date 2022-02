Eelmise nädala lõpul saavutasid USA võimud ristluslaevade Crystal Serenity ja Crystal Symphony kinni pidamise Bahama saarestiku vetes, kirjutas New York Post. USA kohus väljastas arestimismääruse, kuna laevade omanikfirma Crystal Cruises jättis Ameerika firmale Peninsula Petroleum Far East maksmata 4,6 miljoni dollarise kütusearve, kuid laevad põgenesid arestimise eest USA vetest Kariibi merel asuvasse Bahama saarestikku. Kuidas föderaalagentidel õnnestus saavutada laevade arestimine väljaspool USA jurisdiktsiooni, ei ole avaldatud.

Laevade edasine saatus on teadmata. Võlga nõudva kütusefirma esindaja on varem öelnud, et Peninsula Petroleum Far East kavatseb laevad müüa, et oma raha kätte saada.