Keskkonnasõbralik põhjapuhastus tõstab laevasõidu hinda

Tallinna Sadama roheihalus tõstab laevade põhjapesu hinna 50 protsenti kõrgemaks kui Soome lahe põhjakaldal Helsingis, kus sellist nõuet veel ei ole. Mis summadest jutt ja kui palju see laevapileti hinda mõjutab, asjaosalised ei täpsustanud. Tallinki laevateeninduse osakonna keskkonna ja säästliku arengu ekspert Andrus Vaher ütles, et laeva veealuse osa puhastus koos jäätmete kogumisega on umbes veerandi võrra kallim kui traditsioonilisel viisil puhastamine, kuid detailset hindade võrdlust Tallinna ja Helsingi vahel ei tahaks ta teha.