Soome paadimeistrid lõid kriisi kiuste uue paadifirma ja tõid välja uudismudeli

Uue paadifirma Quarken Boats juhatuse esimees Antero Sundberg ütles, et esimesed paadid on valmis ning tellijaid on rohkem kui tehasel tootmisvõimsust. «Juuli lõpuks on kavandatud 63 paadi valmimine ja kõigil neil on omanikud juba olemas. Praegu suudame toota kaks paati nädalas ja hetkel on arendamisel ka kajutiga versioon,» rääkis Sundberg. Quarkeni paadid on klaasplast-komposiidist kerega ning rippmootoriga.

«Kuna Näitusepaviljoni meremess jääb jälle ära, otsustasime, et JMK Marine korraldab samadel päevadel oma ruumides ja platsil Viimsis oma meremessi. Paneme seal välja kõik, mis meil pakkuda on ja Quarkeni tehas on lubanud, et vähemalt üks uus paat jõuab selleks ajaks ka Tallinna. Kui hästi läheb, siis võibolla tulevad isegi mõlemad mudelid,» rääkis Kütt. Ta ise on uue paadiga juba proovisõidu teinud ning tema sõnul on tegemist väga hea juhitavusega paadiga, mida viib edasi Yamaha 4,2 liitrise töömahuga V6 SBW mootor. Quarkeni esimene mudel on kavandatud mudelipere väikseimaks ning selle kere on 8,2 pikkune, tulevikus on plaanis arendada välja ka suuremad, kuni 12-meetrised mudelid. Sama 8,2 meetrise kerega on hetkel saadaval lahtine mudel Open ja kõva katusega, kuid külgedelt lahtine T-top. Mudeli Open vööriosas asub kahe magamiskohaga kajut, kuhu on mahutatud ka kööginurk ja WC.