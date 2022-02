Valitsus eri meelt: rahandusminister ei kooskõlastanud parvlaevapiletite hinnatõusu

«Suursaarte ja mandri vahel parvlaevaliine opereeriva ettevõtte, riigi poolt doteeritava TS Laevad majandustulemused, sh kasumlikkus, on väga head. Ka keeruline majanduskeskkond ei ole seda mõjutanud. Selliste majandustulemuste puhul on väga küsitav praegune sisuline vajadus täiendavalt piletihinda tõsta.

Ka näen probleemi selles, et esitatud piletihinna tõstmise ettepaneku tulemusel suureneb Saaremaa ja Hiiumaa inimeste ja seal tegutsevate ettevõtete ebavõrdne kohtlemine teiste Eesti regioonidega võrreldes. Parvlaevaliine on Saaremaa ja Hiiumaa puhul peetud ikka n.ö maanteede pikenduseks. Parvlaevaliinide kasutamise senisega võrreldes oluliselt kallimaks muutmine (oludes, kus liine opereeriv riigi poolt doteeritud ettevõte teenib kenasti kasumit) irdub sellest printsiibist oluliselt. See halvendaks ka saartel tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet, sh. turismisektori ettevõtjate olukorda.