Tallink ja Tallinna Sadam sõlmisid kohtuvaidluses kompromissi

AS Tallink Grupp loobub kõikidest kohtuvaidluses esitatud nõuetest AS-i Tallinna Sadama vastu ning AS Tallinna Sadam muudab tulevikus Vanasadamat külastavatele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele kohaldatavaid sadamatasusid, teatasid ettevõtted börsile.

Kompromissi kohaselt vähendab AS Tallinna Sadam Vanasadamas regulaarliini sõitvatel reisilaevadel 10 protsendi võrra tonnaaži- ja reisijatasu ning tõstab keskkonnaindeksil (ESI) põhineva soodustuse määra 14 protsendini reisilaevadele, mille ESI väärtus on 80 või suurem ning 8 protsendini reisilaevadele, mille ESI väärtus on vahemikus 65 kuni 79,9.