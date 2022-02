Sõru sadamas käib suur ümberehitus. Esiplaanil on näha tamm, millega sadama sissesõidutee suleti, et saaks vee välja pumbata ja ehitada kuivalt. FOTO: Ardo Laaneser

Hiiumaal Sõru sadamas käib sel talvel suur ehitus. Eesti-Läti koostööprogrammist Interreg ­ligi 800 000 euro ulatuses rahas­tatud ümberehituse tulemusel saab sadam juurde üle kümne kaikoha, kuhu mahuvad ka üle 12 meetri pikkused ja kuni kolmemeetrise süvisega ­hobialused. Kohalike paadiomanike huvi kaikohtade vastu on nii suur, et järgmiseks suveks valmivad uued paadikohad on juba broneeritud.