Rohukülas laevaliiklust häirinud triiviv poi on laevateelt kõrvaldatud

Eile pärastlõunal hoiatas parvlaevaliiklust korraldava TS Laevad sotsiaalmeedialehekülg praamid.ee, et Rohukülast väljuv parvlaeva Tiiu reis võib hilineda, kuna laevateele on triivinud oma kohalt lahti pääsenud meremärk. Olukorra tegi keerulisemaks, et polnud täpselt teada, kui pikk on ankrukett, mis poi järel lohiseb, kett võinuks aga laeva sõukruvisid vigastada.