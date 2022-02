Elektri-Porchede Li-Ion akud ei lase Atlandil lõõmaval laevapõlengul vaibuda

Kolmapäeva õhtupoolikul Atlandi ookeanil Assoori saarte lähedal seni kinnitamata põhjusel süttinud autoveolaev Felicity Ace põles laupäeva hommikul endiselt, teatas Reuters. Laeva juurde suundus erivarustusega päästemeeskond, et kustutada laeva lastiruumis põlevate elektriautode liitiumioonakusid. Kui tulekahju õnnestub kustutada, kavatsetakse laev toimetada sadamasse, kuid päästefirma ei ole veel otsustanud, kas Euroopasse või Bahamale. Laeva 22-liikmeline meeskond evakueeriti juhitavuse kaotanud laevalt helikopteritega 170 kilomeetri kaugusel asuvale Faiali saarele üsna varsti pärast põlengu puhkemist. Esialgsetel andmetel sai põleng alguse just autotekilt, kuid kas põhjuseks olid elektriautode akud, pole veel olnud võimalik välja selgitada.

Laeva lastiks on ligikaudu 4000 Volkswagen Grupi valmistatud sõidukit, teiste seas luksuslikud Porched, Audid ja Lamborghinid, millest paljud mudelid on ka elektriautod. Ainuüksi Porchesid oli pardal ligikaudu tuhat ükssada, kinnitas Porche kõneisik Luke Vandezande Bloombergile. Lamborghini esindaja keeldus kommenteerimast, kui palju nende autosid Felicity Ace pardal põleb.

Felicity Ace kuulub firmale Snowscape Car Carriers ning on kindlustatud merekindlustusfirmas Britannia Steam Ship. Laeva operaatorfirma Mitsui OSK Lines (MOL) on teatanud, et palkas hollandi merepäästefirma SMIT International laeva kustutama ja sadamasse transportima.