Elektri-Porschede Li-Ion akud ei lase Atlandil lõõmaval laevapõlengul vaibuda

Kolmapäeva õhtupoolikul Atlandi ookeanil Assoori saarte lähedal seni kinnitamata põhjusel süttinud autoveolaev Felicity Ace põles laupäeva hommikul endiselt, teatas Reuters. Laeva juurde suundus erivarustusega päästemeeskond, et kustutada laeva lastiruumis põlevate elektriautode liitiumioonakusid. Keemiapõleng, mis tekib akude põlemisel, on eriti ohtlik, kuna seda ei saa kustutada tavaliste kustutusvahenditega nagu CO2 või vesi, vaid selle kustutamiseks on vaja kuivkeemilisi tulekustuteid. Kui põleng õnnestub kustutada, kavatsetakse laev toimetada sadamasse, kuid päästefirma ei ole veel otsustanud, kas Euroopasse või Bahamale. Laeva 22-liikmeline meeskond evakueeriti juhitavuse kaotanud laevalt helikopteritega 170 kilomeetri kaugusel asuvale Faiali saarele üsna varsti pärast põlengu puhkemist. Esialgsetel andmetel sai põleng alguse just autotekilt, kuid kas põhjuseks olid elektriautode akud, pole veel olnud võimalik välja selgitada. Portugali merevägi seirab õnnetuskohta ning on valmis võimaliku reostuse kõrvaldamiseks, kuid seni olulist merereostust tekkinu ei ole.