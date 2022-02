Bensiini- ja diislikütuse hinnatõus lõikab valusalt ka laevafirmade kasumeid

Nüüd aga on naftahinna tõusuga kaasnenud kergemate kütuste, eelkõige autokütustena kasutatavate bensiini ja diisilkütuse hinnatõus, toonud kaasa ka laevakütuse hinnatõusu, kirjutas Bloombergi analüütik Jack Wittels. Kuigi suures osas koosneb laevakütus naftatöötlemisel üle jäävatest raskematest fraktsioonidest, on mitmed komponendid siiski samad, mis bensiinis ja diislikütuses. Kuna kergemate kütuste müügil on kasumimarginaalid suuremad, on mitme rafineerimistehased seadnud laevafirmad valiku ette: kas maksate rohkem või läheb põhiosa naftat autokütuseks.