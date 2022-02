Atlandil möllavas autolaevapõlengus võib suitsuna haihtuda kuni 400 miljonit

Millest autosid Euroopast USA-sse transportinud kaubalaev süttis, ei ole teada, kuid päästjad on kinnitanud, et tulekahju kontrolli alla saamist takistavad pardal olnud elektriautode liitiumioonakud, mida tavaliste kustutusvahenditega kustutada ei saa.

Volkswagen Grupi esindaja on tunnistanud, et Atlandi ookeanil põleval laeval on ligi 4000 autot, mitmed neist küllaltki hinnalised Porsche, Audi ja Lamborghini luksusmudelid. Russell Groupi analüütiku hinnangul võib Volkswagen Grupp saada kahju vähemalt 155 miljoni dollari ulatuses. Kui suur on kogu laevale ja kaubale tekkiv kahju ning kui palju sellest katab kindlustus, ei ole laeva omanik Snowscape Car Carriers, operaator Mitsui OSK Lines ega kindlustusfirma Britannia Steam Ship veel kommenteerinud.