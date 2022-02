Hiiglaslik ristluslaev Global Dream ootab pankrotistunud Saksa tehases ostjat

Laev tuleb müüa enne suve, vastasel juhul peatub töö Werfteni tehases ning 1900 laevaehitusega seotud töötajat saavad koondamisteate. Kuigi huvilisi on mitmeid, ei kiirusta Saksamaa kohtu poolt määratud Werfteni ajutine pankrotihaldur Christoph Morgen laeva müümisega, kirjutas Bloomberg. Tema sõnul on protsessiga küll kiire, kuid äkkmüüki pole siiski vaja. «Meie eesmärk on saada kõrgeim hind,» ütles Morgen Bloomberg News vahendusel. Morgen ei täpsustanud, kes ostuhuvilised on, kuid vihjas, et võimalikud investorid on huvitatud ka laeva tellinud kruiisifirma Dream Cruises omandamisest ja taaskäivitamisest. Ka Dream Cruises kuulus Genting Hong Kong gruppi ning pärast emafirma maksejõuetuks muutumist läks samuti pankrotti. USA võimud saavutasid kahe Dream Cruises ristluslaeva arestimise Bahama saartel Kariibi merel, kuna laevad jätsid Florida osariigis kütuse eest maksmata 4,6 miljonit dollarit.