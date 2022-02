USA kuulutas välja sanktsioonid Nord Stream 2 ehitanud firmadele ja isikutele

Naftajuhet Nord Stream 2 ehitanud ettevõte Nord Stream 2 AG on Venemaa naftagigandi Gazprom tütarettevõte, kuid sanktsioonid laienevad ka firmadele, kes täitsid naftajuhtme rajamisel tellimustöid ning nende juhtkondi, teatas Reuters.

«Täna andsin ma oma administratsioonile rakendada sanktsioonid Nord Stream 2 AG ja selle juhtkonna vastu. Need sammud on järgmine osa meie sanktsioonidest vastuseks Venemaa tegevusele Ukrainas. Nagu olen selgeks teinud, ei kõhkle me astumast edasisi samme, kui Venemaa jätkab olukorra eskaleerimist,» ütles Biden oma eilses avalduses, mille tegemise ajal ei olnud Venemaa reaalseid rünnakuid Ukrainas veel alustanud.