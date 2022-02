Ühendkuningriigi merevägi saadab Mustale merele hävitaja HMS Diamond

«See ei ole kasulik energiahindadele, tootmisele ega kaubandusele. Kindlasti näeme me energiahinna hüppelist kasvu. See mõjutab tootmist eriti Euroopas ning pärsib kaubanduse taastumist Covidi põhjustatud majanduslangusest,» vahendas Bloomberg Maailma Kaubandusinstituudi Joseph Francois'i sõnu. Instituudi andmetel on Venemaa maailma suuruselt 16. eksportija, kusjuures suurimad ekspordiartiklid on nafta, kivisüsi ja maagaas. Ukraina on samas nimekirjas 48. kohal ning riigi peamised ekspordiartiklid on teravili ja rauamaak.



Ülemaailmsete tarneahelate jaoks võib «kineetiline konflikt Ukrainas tekitada mitmeid väljakutseid,» möönis Ühendkuningriigi Flexporti majandusteadlane Chris Rogers sel nädalal avaldatud raportis. Tema sõnul ulatuvad riskid kasvavatest energiahindaest kaugemale, hõlmates ka piirkonna õhu- ja mereruumi häirimist, kõrgemaid laevakindlustuse tariife ning küberrünnakute ohtu.