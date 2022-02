Ühendkuningriik sulges oma sadamad Venemaaga seotud laevadele

TÄIENDUS: Briti transpordiminister Grant Shapps andis esmaspäeval riigi kõikidele sadamatele korralduse, et need ei võtaks enam vastu Vene laevu. Keeld kehtib kõikidele Vene lipu all sõitvatele või Venemaal registreeritud laevadele. Samuti ei lubata sadamatesse laevu, mille puhul on põhjust arvata, et need kuuluvad või neid opereerivad isikud, kes on seotud Venemaaga või on sanktsioonide nimekirjas.

Eile pärast seda, kui selgus, et Venemaa suurimale laevafirmale Sovcomflot kuuluv naftatanker NS Champion kavatseb sel nädalal Orkneys silduda, teatas Ühendkuningriik, et võib lähiajal piirata Vene laevadel Briti sadamate kasutamist, kirjutas portaal GCaptain viitega The Guardianile. NS Champion on 2005. aasta juulis ehitatud Libeeria lipu all sõitev toornaftatanker, mille omanik on Vene riigi enamusosalusega Sovcomflot. Hetkel asub laev Inglise kanali põhjaosas ning liigub 6-sõlmelise käiguga Šotimaa põhjasaarestikus asuva Flotta sadama poole. Laeva kavandatud kohale jõudmise aeg oli teisipäev.

Sovcomfloti aktsia on viimase kümne päeva jooksul langenud 50%, kuid reedel põrkas taas 15% üles, kuna ettevõtte laevad jätkasid sanktsioonidest hoolimata meresõitu ning laiem turg ei reageerinud Venemaa sissetungile Ukrainasse ülemäära teravalt. Kuigi britid ei kiirustanud esmalt Venemaa laeva sanktsioneerimise otsustamisega, on tänaseks suhtumine muutuma hakanud.

«Saareelanike kurvastuseks oli Ühendkuningriigi valitsus teatanud, et praegu ei saa laeva dokkimisloast keelduda. Valitsuse pressiesindaja andis teada, et vaatamata Venemaa ettevõtete ja riigiasutuste vastu suunatud kaubandusembargo intensiivistumisele, kavatseb Briti sadamatesse silduda mitu Vene laeva,» kirjutas The Guardian valitsuse eelmise nädala suhtumisest.

Allikad viitasid, et Ühendkuningriigi administratsiooni suhtumine hakkas muutuma eile pärast seda, kui Prantsusmaa konfiskeeris autosid vedanud Vene kaubalaeva, millele laienesid USA rahandusministeeriumi sanktsioonid. Teise allika sõnul survestasid poliitikuid suhtumist karmistama sadamatesse ilmunud protestijad.

«Oleme teadlikud murest seoses Venemaa laevadega, mis võivad Ühendkuningriigis silduda ja töötame kiiresti, et uurida erinevaid meetmeid nende juurdepääsu piiramiseks,» ütles Ühendkuningriigi pressiesindaja Guardianile, «arutame seda küsimust juba Šoti valitsusega ja kaalumisel olevad sanktsioonid on osa Ühendkuningriigi valitsuses välja töötavast laiemast paketist.»

Šotimaa välisasjade kabinetisekretär Angus Robertson ütles BBC Scotlandi pühapäevases saates: «Ühendkuningriigi ametivõimud peavad võtma vastu olulise otsuse, kas lubame Venemaa omanduses või nende poolt prahitud laevadel Ühendkuningriigi sadamates silduda. Šoti valitsus arutab seda konkreetset juhtumit Ühendkuningriigi ametivõimudega, kuid neid tuleb veel. See on väga kiiresti arenev olukord, peame minu arvates otsustavalt tegutsema.»

Orkney ja Shetlandi parlamendisaadik Alistair Carmichael on kirjutanud Boris Johnsonile, kutsudes teda üles tegutsema.

«Nagu inimesi kogu Ühendkuningriigis, on ka Orkney elanikke häirinud see, mida oleme oma teleekraanidel näinud Venemaa rünnakust Ukrainale,» kirjutas ta peaministrile saadetud kirjas. «Ootame teilt kui meie peaministrilt tegutsemist, et peatada kaubandus, mis teenib raha Ukraina kodanike tapmise rahastamiseks. On hädavajalik, et te tagaksite vivitamatult, et Sovcomflotile kehtestataks sanktsioonid ja et tema laevadele ei antaks juurdepääsu Briti sadamatesse,» kirjutas Carmichael.