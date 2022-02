Ukraina meremees püüdis Mallorcal uputada Venemaa relvaoligarhi superjahti

Kohalike ajalehtede edastatud info kohaselt oli Ostaptšuk näinud TV-s, kuidas Venemaa raketid tabasid Ukrainas elumaju ning tundis ära, et tegemist on Mihheejevi firma toodetud raketiga. Vahistamisel teatas Ostaptšuk: «Jahi omanik on kriminaal, kes rikastub relvi müües, mis nüüd tapavad ukrainlasi». Mees kinnitas, et ta ei tahtnud ohustada kellegi elu, kuid ei kahetsenud oma tegu ning ütles, et ta teeks seda uuesti. Hispaania kohus algatas tema vastu süüasja, kuid lasi ta siiski vabadusse. Mees lendas pühapäeval Majorcast Poolasse, et asuda Ukrainasse suunduvale bussile. Enne lahkumist ütles ta kohalikule meediale: «Lähen võitlema. Niipea kui jõuan esimesse Ukraina linna, otsin üles kohaliku sõjaväeülema ja küsin, kuidas saan neile abiks olla».