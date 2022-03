USA loots keeldus Vene laevale minemast ja nõuab venelastele sisenemiskeeldu

Portaalile GCaptain saatis kirja ühe USA suurema sadama vanemloots. Portaal tema nime ega sadamat ei avaldanud, kuid kirjutas, et vanemloots nõudis, et lootsidele teatataks kõigi Venemaa lipu all olevate, Venemaal registreeritud, Vene omandis olevate või venelaste kontrollitud, prahitud või opereeritud laevade lähenemisest. Sama kirja saatis vanemloots ka sadama juhatusele, kes lubas kiiremas korras seisukoha kujundada.

«Rünnak Ukraina vastu ja eskaleeruv tuumasõjaoht USA kui NATO liikme vastu on mõjutanud Vene kaptenite ja Ameerika suhteid,» vahendab portaal vanemlootsi sõnu. «Selles, mida me lootsitöös teeme, on vaja palju usaldust ja meeskonnatööd. Olen kuulnud, et venelased toetava Putinit ja ma ei usu, et Ameerika parim huvi oleks toetada neid kasumi teenimisel,» kommenteeris loots.

Kui lootsi taotlus leiab toetust, asetab see suure surve alla nii USA sadamad kui Venemaa laevandushuvid, kommenteeris portaali analüütik John Konrad, kes küsitles ka teisi USA lootse. USA vanemate laevaohvitseride ja lootside liidu president Don Marcus ütles, et Venemaa laevade küsimus ei ole seni ametlikult arutlusel olnud.

«Floridas ei tohi meie lootsid vastavalt osariigi seadusele ise sellist otsust teha. Me siiski arutame küsimust meie lootside ja föderaalvõimudega,» teatas Florida sadamalootside assotsiatsiooni tegevjuht Laura DiBella. USA erinevates osariikides reguleerivad lootsimist erinevad seadused, mistõttu otsus välja selgitada, milliseid laevu saab lugeda Venemaaga seotuks ning seetõttu mitte teenindada, peaks tulema samuti osariigi valitsuselt.

Laevade identifitseerimissüsteemi AIS andmetel ei ole hetkel USA sadamate lähistel Venemaa lipu all seilavaid laevu, kuid pole selge, kui paljud teiste lippude all liikuvad alused võivad olla venelaste omanduses, nende kontrolli all, Vene firmade või isikute poolt prahitud või opereeritud.

«Siin kandis üldiselt ei liigu palju Vene laevu, küll aga on mõne laeva meeskonnaliikmed venelased ja paljud meremehed on ukrainlased. Need, kellega olen rääkinud, on Putini peale väga vihased,» kommenteeris ühe suure California sadama loots portaalile.