Volkswagen Grupi autolaev uppus Atlandi ookeani koos 4000 luksusautoga

Autotranspordilaeva Felicity Ace teekond Atlandil lõppes täna hommikul kella üheksa ajal kohaliku aja järgi, kui laev pukseerimisel uppus ligikaudu 220 meremiili kaugusel Assoori saartest, kinnitas laeva operaatorfirma MOL Ship Management. Päästefirma laevad jäävad sündmuskohale, et jälgida võimaliku reostuse teket.

16. veebruaril autotekil süttinud tulekahju oli liitiumioonakude tõttu nii raevukas, et see suudeti kustutada alles 24. veebruari paiku. Päästefirma alustas 25. veebruaril katset laev ookeanilt ära pukseerida, kuid ilmselt oli laeva kere sedavõrd kahjustada saanud, et laev kaldus tüürpoordi poole kreeni, hakkas vett sisse võtma ning uppus.