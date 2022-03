Maailma suurimad konteinerlaevafirmad peatavad laevaliikluse Venemaale

Šveitsi peakontoriga MSC, mis on ühtlasi maailma suurim konteinerilaevandusettevõte, teatas oma klientidele, et alates 1. märtsist peatatakse ajutiselt kõik Venemaale ja Venemaalt suunduvad kaubaveo tellimused, mis hõlmavad kõiki juurdepääsupiirkondi, sealhulgas Läänemerd, Musta merd ja Kaug-Ida-Venemaad, vahendab Reuters.

Taani Maersk teatas samuti, et peatab ajutiselt kõik konteinerveod Venemaale ja Venemaalt ning lisas, et tegevuse peatamine, mis hõlmab kõiki Venemaa sadamaid, ei hõlma sarnaselt MSC-le toiduaineid, meditsiinilisi ja humanitaarabi tarneid.

Need sammud järgnevad sarnastele otsustele, mida on juba teinud Singapuri peakorteriga Ocean Network Express ja Saksamaa Hapag Lloyd. Venemaa on nüüdseks maailma juhtivatest konteinerilaevandusettevõtete poolt ära lõigatud, suurendades veelgi kaubaveoprobleeme riigis.