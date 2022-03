Vene miljardärid üritavad peita oma superjahte Maldiividele

Vahepeal on USA teatanud, et võtab ranged meetmed, et konfiskeerida sanktsioonide all olevate venelaste vara. «Järgmisel nädalal käivitame mitmepoolse Atlandi-ülese töörühma, et tuvastada, leida ja külmutada sanktsioonide all olevate Venemaa ettevõtete ja oligarhide varad ehk nende jahid, nende villad ja kõik muud ebaseaduslikult saadud varad, mida me saame leida ja seadusega külmutada,» teatas Valge Maja.