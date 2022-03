Merenduse lühiuudised

Luksusautosid vedades süttinud laev uppus

Hinnanguliselt 400 miljonit dollarit maksnud Volkswagen Grupi luksusautode lastiga transpordilaev Felicity Ace uppus 1. märtsil paarisaja meremiili kaugusel Assoori saartest. 16. veebruaril autotekilt alanud tulekahju oli elektriautode liitiumioonakude tõttu nii raevukas, et see suudeti kustutada alles 24. veebruari paiku. Päästefirma püüdis 25. veebruaril laeva ookeanilt ära pukseerida, kuid ilmselt oli laeva kere sedavõrd kahjustada saanud, et alus kaldus kreeni, hakkas vett sisse võtma ning uppus. PM