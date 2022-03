Eesti sadamad ootavad Vene laevade tõkestamiseks volitusi

Ajal, mil mitu maailma riiki on juba sulgenud oma sadamad Venemaa laevadele, arutab Eesti valitsus alles täna, kas ja millised piirangud kehtestada. Otseselt Vene lipuga, aga ka mugavuslippude all – kuid nime järgi hinnates venelastega seotud – laevad olid eile sees nii Paldiski, Paljassaare kui ka Muuga sadamas. Sadamate esindajad ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) kinnitavad, et kuni valitsus või politsei- ja piirivalveamet pole vastavat korraldust teinud, ei ole Venemaa laevade teenindamisest keeldumine põhjendatud.