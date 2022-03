Kaks Vene tankerit ei tea Kanada sanktsioonide tõttu, kuhu minna

USA ja Kanada kehtestatud sanktsioonid Venemaa ettevõtetele on hakanud tulemusi andma. Laevainfosüsteemide järgi on vähemalt kaks Venemaa tankerit Põhja-Ameerika sadamate kursilt tagasi pöördunud ning otsivad uusi sihtkohti.

Libeeria lipu all seilav Sovcomfloti tanker SCF Neva oli Columbiast Mamonalist peale võetud naftalastiga teel Saint Johni sadama poole Kanadas, kuid suundub nüüd Kariibi merele. Kuhu veebruari keskel pardale võetud last lõpuks maha pumbata õnnestub, ei ole hetkel selge.

Teine Sovcomfloti laev, rafineeritud naftatoodete tanker SCF Ussuri oli Suncori prahituna teel Montreali, kuid hetkel on laevainfosüsteemide info järgi käigu maha võtnud ning väldib Kanada vetesse sisenemist, triivides neutraalsetes vetes.

«Uskumatult segadusseajav olukord, pole teada, kuhu need laevad lähevad ja mis sadamad on valmis neid vastu võtma,» kommenteeris energiauuringute ja konsultatsioonifirma IHS Markit asepresident Dan Yergin Reutersi vahendusel. Tema sõnul suureneb järjest riikide hulk, kes rakendavad Venemaale ametlikke ja mitteametlikke sanktsioone ning võib osutuda tõenäoliseks, et laevad peavad suunduma Aasiasse.

Portaal GCaptain märkis, et kuna Vene lipu all laevu satub USA ja Kanada vetesse suhteliselt vähe, siis ei ole laevade sanktsioneerimine lipu alusel Põhja-Ameerika jaoks kõige suurem väljakutse. Pigem vajab lahendamist küsimus, kuidas tuvastada sanktsioonide alla kuuluvate Venemaa firmade ja isikute kaubad, mis võivad olla teiste riikide lippude all seilavate laevade lastiks.