5. märtsil 2022 jäi Saksa lipu all seilav tanker Seacod Loode-Inglismaal Cheshire’is Stanlow’ naftarafineerimistehase kai ääres tühjaks pumpamata. Briti dokitöölised keeldusid laeva lossimast ning nõudsid valitsuselt, et see sulgeks juriidilise lünga sanktsioonides, mis võimaldab Vene naftat vedada kolmandate riikide laevadega, millele piirangud ei kehti. FOTO: Lindsey Parnaby

