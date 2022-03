Merenduse lühiuudised

Meremuuseum autasustas parimaid lõputöid

Eesti Meremuuseum andis kolmapäeval pidulikult üle auhinnad riigi merendusajalugu käsitlevate uurimistööde autoritele. Tauri Roosipuu magistritöö annab tervikpildi senistest parvlaeva Estonia huku uurimustest ja Tuuli Jõesaare magistritöö tagab võimaluse eksponeerida tõetruult laevameeskonna nahkjalatseid. Meremuuseum alustas parimate merendusajaloo alaste lõputööde konkursiga 2020. aastal. Preemiate eesmärk on innustada nii tööde autoreid ka kui teisi noorteadlasi uutele uurimustele. Meremuuseumi direktor Urmas Dresen loodab, et nii saame aina rohkem inimesi, kes ei ole merenduse ega selle ajaloo suhtes ükskõiksed. Peapreemia suurus on 1000 eurot, eripreemia 500 eurot. PM