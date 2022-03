Uue Soome paadifirma esmamudelit esitletakse Püünsi paadinäitusel

JMK Marine juhataja Kalle Kütt ütles, et mõte teha täiesti oma paadinäitus tekkis sellest, et kui ilmad kevadel ilusamaks hakkavad minema, tunnevad hobimeresõitjad vajadust hakata algavale hooajale mõtlema, oma veesõiduki ja varustuse korrasolekut kontrollida ja puuduolevat varustust soetada.

«Tavapäraselt toimub märtsi alguses Tallinna näituste paviljonis meremess, kus Eesti paaditootjad ja -müüjad ning siin esindatud paadi- ja meretoodete pakkujad oma kaupa näitavad. Eesti paadiinimesed ja hobimeresõitjad on harjunud just sel ajal oma uue hooaja plaane tegema, tahavad kokku saada, suhelda ja infot vahetada. Seetõttu otsustasime, et lööme oma mudelivaliku läikima, pakume külastajatele kohvi ja küpsist ja teeme nii esindusliku paatide esitluse, kui meie võimalused lubavad," rääkis Kütt.