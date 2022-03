Suessi avariilaeva sõsaralus Ever Forward sõitis Baltimores karile

Hong Kongi lipu all seilav laev oli teel Baltimore sadamast Norfolki, kui ta kohaliku aja järgi pärast kella 23 seni teadmata põhjusel laevateelt kõrvale kaldus ning madalale kinni jäi. Ajalehe teatel on laev nõnda kõvasti põhjas kinni, et senised katsed teda vabastada ei ole õnnestunud ning ei ole teada, millal laev võiks liikuma saada.

Ever Forward pikkus on 334 meetrit, laius 48 meetrit ning süvis 13 meetrit. 2020 aastal ehitatud laeva mahutavus on 11 850 tinglikku konteineriühikut TEU, mis on maailma kõige suurematest konteinerilaevadest üle poole väiksem. Selliseid laevu kasutatakse konteinerite edasi toimetamiseks piirkondadesse, kus suuremad laevad veetee sügavuse tõttu liikuma ei pääse.