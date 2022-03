Kihnu Virve, Ormsö ja Soela klassiühing langes ELi sanktsioonide alla

10. märtsil jõustunud sanktsioonide eesmärgiks on piirata Venemaa omandis olevate või sanktsioonide alla kuuluvate isikute ja organisatsioonide laevade ja kaupade liikumist Euroopa vetel ja sadamates. Teiste Venemaa organisatsioonide hulgas lisati sanktsioneeritavate nimekirja ka Vene mereregister (Russian Maritime Register of Shipping - RS Class).

Vene mereregistris klassifitseeritud Eesti riigi parvlaevad Kihnu Virve, Ormsö ja Soela sõidavad küll Eesti lipu all, kuid laevad on ehitatud Vene registri klassifikatsiooni järgi ning nende üle teostab järelevalvet seesama Vene register RS CLass. Laevu haldab Kihnu Veeteed, kellele Eesti riik andis laevad kasutamiseks vastavalt liinilepingule.

«Laevad ei ole sanktsioonide all. Vastavalt EL Nõukogu otsusele (ÜVJP) 2022/395 ja määrusele (EL) 2022/394 lisati Russian Maritime Register of Shipping (RS) sanktsioneeritavate asutuste nimekirja, mis keelab RS’i vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentidega mistahes tehingud alates 12. aprillist 2022. Sellise piirangu all on varasemast ka Almaz-Antey, Kamaz Novorossiiski kaubameresadam, Rostec (Venemaa riiklik tehnoloogiaettevõte), Russian Railways (Venemaa Raudteed), JSC PO Sevmash, Sovcomflot, United Shipbuilding Corporation. Seega piiratakse RS’iga seotud tehinguid osaliselt.

Ükski RS’i poolt väljastatud tunnistus pole kehtetuks tunnistatud. Laevad jätkavad sõitmist ning on ohutud. Palun tutvuda eelpool viidatud otsustega RS’i osas.

RS on rahvusvaheliselt tunnustatud klassifikatsiooniühing sh Rahvusvahelise Klassifikatsiooniühingute Assotsiatsiooni liige ning nende tegevust kontrollib perioodiliselt ka Euroopa Komisjon ehk nende tegevuse osas ei ole etteheiteid. Siin ei ole määravaks aspektiks alati kulu. Kõik klassifikatsiooniühingud on ühtemoodi kontrollitud ning järelevalve all.

MKM on seisukohal, et sanktsioonide kehtestamisel peab olema selge eesmärk ning tuntav mõju sanktsioneeritavale riigile. Laevanduse puhul tuleb arvestada selle eripärade ja globaalse iseloomuga, mistõttu pooldame sanktsioonide kehtestamist Euroopa Liidu tasandil ühtselt. Vastasel korral orienteeruvad kaubavood ümber ning mõju sanktsioneeritavale riigile ei ole või on marginaalsed. Näitena kui Eesti peaks keelama Vene lipu all laevade sisenemise üksi, siis laev kasutab alternatiivina Soome, Läti või Leedu sadamaid ilma erilise lisakuluta.»