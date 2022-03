Kihnu Virve, Ormsö ja Soela langesid ELi Venemaa sanktsioonide alla

10. märtsil jõustunud sanktsioonide eesmärgiks on piirata Venemaa omandis olevate või sanktsioonide alla kuuluvate isikute ja organisatsioonide laevade ja kaupade liikumist Euroopa vetel ja sadamates.

Vene mereregistris (Russian Maritime Register of Shipping - RS Class) klassifitseeritud Eesti riigi parvlaevad Kihnu Virve, Ormsö ja Soela sõidavad küll Eesti lipu all, kuid laevad on ehitatud Vene registri klassifikatsiooni järgi ning nende üle teostab järelevalvet seesama Vene register RS CLass. Laevu haldab Kihnu Veeteed, kellele Eesti riik andis laevad kasutamiseks vastavalt liinilepingule.