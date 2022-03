Väikse väina tammi elektriliinid viiakse vee alla plaanitust varem

Merekaabli ehitust rahastab Elering osaliselt Euroopa Liidu taastepaketist saadavast toetusest. Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul tähendab see projekti elluviimist kiiremini ja tarbija jaoks odavamalt. «Tänu Euroopa Komisjoni taastepaketist saadavale toetusele saime tuua selle investeeringu mitu aastat varasemaks. Väikese väina tammi õhuliini asendamine merekaabliga suurendab veelgi Saaremaa ja Hiiumaa inimeste elektri varustuskindlust. Lisaks kaob sellega ka oht lindudele,» ütles Veskimägi.

Väikese väina teise merekaabli väljavalitud trassile on Saaremaa ja Muhu vald väljastanud projekteerimistingimused ning sellele jäävate kinnistute omanikud on nõustunud kasutusõiguse andmisega. Hange kaabli ehitamiseks algab selle aasta sügisel või talvel. Eeldusel, et nii merekaabli hoonestusluba ja vee erikasutusluba väljastatakse selle aasta suveks, toimub kaabli paigaldus 2024. aasta suvel.