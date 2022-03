Venemaa laevaregister väljastab dokumente Eesti Vabariigi nimel

Sel nädalal selgus, et Venemaa laevaregistris RS on klassifitseeritud Eesti riigile kuuluvad parvlaevad Kihnu Virve, Ormsö ja Soela ning nende iga-aastase tehnilise järelevalve eest tasutakse Venemaa laevaregistrile RS, mis täidab ühtlasi ka laevade klassiühingu rolli. Laevade lipp on küll sinimustvalge, kuid iga-aastast tehnilist järelevalvet teeb ning merekõlblikkuse tunnistused väljastab Venemaa laevaregister RS, mille eest esitab arveid selle sajaprotsendiline tütarettevõte Eestis, Mereregistri Laevade Eesti AS. Kas sanktsioneeritud vene laevaregistrile ja klassiühingule kehtestatud sanktsioonid ka tütarettevõttele laienevad, ei ole riigiametnikud veel vastanud.

Teoreetiliselt peaks laevade klassiühingu teenuse katkemisel lõppema ka laevade merekõlblikkuse tunnistuste kehtivus. Sanktsioonide järgi ei saa alates aprillist laevade merekõlblikkuse tõestamiseks vajalike tehnoülevaatuste, dokiülevaatuste, tuukritööde ja muude järelevalvetoimingute eest sanktsioneeritud organisatsioonile enam maksta.

Kes ja miks otsustas nõuda hankedokumentides parvlaevade Kihnu Virve, Ormsö ja Soela ehitamisel ja hilisemal käitamisel klassiühingu kasutamist, kui sama töö oleks võinud ära teha ka veeteede amet, ei ole ministeeriumilt ega transpordiametilt õnnestunud vastust saada. Pole õnnestunud saada vastust ka küsimusele, kui palju Eesti riik Venemaalt klassiühingu teenuse ostmisega raha kokku hoidis.

Kihnu, Vormsi ja Soela-Triigi liinide laevad ehitanud Saaremaa laevatehasest Baltic Workboats kinnitati, et kuna klassiühingu kasutamise nõue oli laeva ehitamisel hankedokumentides sees, siis valiti toona rahvusvaheliselt tunnustatud ühingute seast kõige soodsam. Nii anti laevad riigile üle koos dokumentatsiooniga, mis sidus laevade tehnilise järelevalve Venemaa ettevõttega ja kuna üldiselt pole ilma mõjuva põhjuseta tavaks laevade klassiühingut vahetada, on koostöö vene ettevõttega jätkunud.

Laevad tuuakse teise klassiühingusse, volitus vene registrile on jõus

Ametnike sõnul oli vene laevaregistri kasutamine oli puhtalt majanduslik otsus, sest siis oli vene register tunnustatud registrite hulgas. Kuni algas sõda ja Vene laevaregister lisati sanktsioneeritud ettevõtete nimekirja ning tehingute tegemine sellega keelati. Keskerakondlase Taavi Aasa juhitav MKM püüdis uudise avalikuks tulles hämada ning selgitas, et sanktsioonide ulatus pole selge, et sanktsioonid puudutavad ainult finants- ja väärtpaberitehinguid, et laevade kõlblikkustunnistused kehtivad, laevadele sanktsiooniohtu pole, nagu pole MKM-l ka etteheiteid vene registrile.

Siiski saatis transpordiamet kolmapäeval laevu lepingu alusel kasutavale aktsiaseltsile Kihnu Veeteed kirja, milles palutakse esimesel võimalusel küsida klassiühingutelt Lloyds Register, DNV GL ja BV ja hinnapakkumised parvlaevade Kihnu Virve, Ormsö ja Soela klassifikatsiooniühingu muutmiseks ning esitada need transpordiametile.

Ministeerium jättis aga kommenteerimata kõige olulisema - sanktsioneeritud Venemaa mereregistril RS on volituse alusel jätkuvalt õigus väljastada Eesti Vabariigi nimel konventsionaalseid dokumente, sealhulgas ka laevade tehnilise ülevaatuse tunnistusi ja merekõlblikkuse tunnistusi. Kes, millal ja miks Vene registrile RS sellise volituse andis, ei olnud ametnikud ei MKM-s ega transpordiametis nõus kommenteerima.

Küsimustele Eesti laevade hoidmise kohta Venemaa laevaregistri- ja klassiühingus RS ei ole alates teisipäevast vastanud ka peaminister Kaja Kallas.